«Упустили жениха»: Стеша Маликова могла разрушить планы беднеющего отца на опеспеченную старость

Сегодня, 17:08

Дочь Дмитрия Маликова сама ушла от обеспеченного Леонида Груздева, сына миллиардера. Стеша, вероятнее всего, расстроила отца-музыканта, потерявшего былую популярность - артист уже мысленно представлял себя частью звездной четы.

Стеша Маликова могла разрушить планы беднеющего отца на обеспеченную старость - об этом рассуждают пользователи сети, которые считают, что для музыкальной семьи это был хороший шанс иметь все даже после завершения карьеры. Члены семьи, вероятно, сожалеют о том, что упустили завидного жениха - по некоторым данным, состояние отца экс-жениха оценивается в 750 млн долларов, что автоматически делает Леонида одним из самых желанных парней России.

Всем известно, что Дмитрий Маликов уже выжимает последние соки из своей карьеры - он не так востребован, как раньше, а достойной альтернативы-продолжателя рода у него нет. Стеша Маликова не стала заниматься той деятельностью, что и отец, а младшему сыну об этом думать пока рано. Поэтому не исключено, что ставки были сделаны как раз на дочь и ее удачное замужество. Правда, похоже, что сама дочь Маликова этого так и не поняла.