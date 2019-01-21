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Балерина попыталась приобщить животное к христианской традиции, но кот категорически отказался нырять в ледяную купель.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала видео с посылом, что она якобы пыталась окунуть в ледяную купель собственного кота. Известно, что данные животные не любят температуру выше или ниже своей собственной и потому ветеринары советуют купать их в воде, которая будет соответствовать их температуре и только тогда они будут на это согласны. По всей видимости, Анастасия упустила это из внимания и потому животное попыталось резко вырваться и явно было напугано.

Пользователи не поняли, возможно, доброго посыла звезды и стали обвинять ее в том, что она издевается над животными и назвали «живодеркой». Некоторые подметили, что «бесов изгонять» следует явно не из кота. При этом они заявили, что Волочковой вообще не стоит подходить к животным, так как от нее уже пострадали собака и кот и стоит задуматься, возможно, она не совсем понимает, как с ними следует обращаться. Стоило бы проконсультироваться с ветеринаром, чтобы четко понимать границы дозволенного, иначе животное станет либо запуганным, либо агрессивным. И то и другое негативно влияет на его нервную систему.

Таким образом, «живодёрку» Волочкову пристыдили в Instagram за «неудачное закаливание котика» и посоветовали проконсультироваться с соответствующим врачом для должного обращения с животным, ведь все это пагубно сказывается на нем и явно сокращает и без того недолгую, по меркам человека, жизнь. Потому стоит прежде всего думать о том, что будет лучше для животного, а не предаваться каким-то собственным желаниям и стремлению похвастаться в социальных сетях, ведь маленький друг – это большая ответственность, а потому стоит относиться к нему с умом.