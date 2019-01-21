Канье Уэст носит футболку с портретом покойной матери

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Скандальный рэпер своими поступками шокирует не только общественность, но и своих поклонников. Уэст так любил свою мать, что решил почтить ее память, надев футболку с портретом женщины.

Канье Уэст славится своим скандальным нравом и довольно резким обращением с окружающими. Все же любовь и нежность для него тоже не пустой звук. Недавно он был замечен в футболке с изображением собственной матери.

Известно, что у рэпера с Донной были довольно близкие отношения, а после того, как женщина ушла из жизни 12 лет назад, музыкант рассказал, что умерла и часть его души. Известно, что Канье Уэст довольно часто ходил на мероприятия с мамой, которую он просто боготворил.

После смерти Донны, причиной которой стала болезнь сердца, Канье был сломлен, а в 2017 году на почве скорби о матери у него был нервный срыв. Уэст часто упоминает о матери в своих песнях. Канье Уэст был вновь замечен в футболке, на которой изображена Донна в футболке с надписью «Я мать Канье Уэста», таким образом он решил почтить ее память на 12-ю годовщину ее ухода в мир иной.

Напомним, что вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году.