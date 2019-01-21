Виктория Лопырёва хочет рожать в присутствии мамы и любимого

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После встречи с певицей Нюшей главный ньюсмейкер последнего месяца задумалась, кого пригласить на роды из близких и не очень людей.

Виктория Лопырёва в последнее время будоражит общественность подробностями своей личной жизни. Сперва стало известно, что модель не намерена выходить замуж за Николая Баскова, хотя ранее казалось, что их брак – дело решённое, а затем шокировала поклонников увеличившимся животом. Долгое время многие гадали, кто же на самом деле отец ребёнка Лопырёвой. Варианты были самые разные, но правильный ответ удивил даже самых преданных фанатов Виктории. Выяснилось, что телезвезда уже который месяц состоит в тайных отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым, который, как считалось до последнего времени, был женат на Тате Карапетян, дочери миллиардера Самвела Карапетяна. Лопырёву тут же окрестили «разлучницей», от неё отвернулись даже некоторые самые близкие друзья.

Вместе с тем сама Виктория, похоже, совершенно не расстроена скандалом вокруг своего имени. Как и подобает беременной женщине, она старается заботиться о своём здоровье и здоровье будущего ребёнка. Намереваясь рожать в США, Лопырёва улетела за океан, где её в последнее время и замечают в компании нового избранника Булатова и преданных друзей. К числу последних также относится певица Нюша, которая активно консультирует Викторию по вопросам родов и материнства. Звезда не так давно сама впервые стала мамой. В то же время Лопырёва не гнушается «быть ближе к народу» и просит совета у своих подписчиков.

Так, во время очередной встречи с Нюшей в США Виктория задумалась о найме специально обученной женщины, которая создаёт специальную атмосферу во время родов. По словам модели, такая практика довольно распространена в Штатах. «В Америке очень распространено приглашать на роды специальную женщину - doula, которая создаёт во время процесса специальную обстановку (свечи, Музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать), расписывает план родов и больше следит за твоим моральным состоянием. Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится... как считаете, нужен на родах такой человек? И есть ли такие услуги у нас в России? Делитесь опытом и контактами», - написала в своём блоге в Instagram Лопырёва. При этом в беседе с подписчиками Виктория проговорилась, что хочет рожать в присутствии мамы и любимого.

В частности, подруга Лопырёвой, супруга экс-футболиста «Ростова» Иветта Живанович, заявила, что приглашение «доулы» категорически неприемлемо, поскольку та может лишь помешать Виктории. На это модель отреагировала сразу же, поинтересовавшись, поможет ли ей на родах мама или же её отец ребёнка. Приятельница категорически порекомендовала Лопырёвой отказаться от приглашения родительницы и предложила решить вопрос с присутствием любимого на своё усмотрение. Модель поблагодарила Живкович за совет и пообещала прислушаться к рекомендациям.