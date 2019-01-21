«До Высоцкого добралась»: Цымбалюк-Романовская запела «классику» из-за низких рейтингов Шаляпина

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Армен Джигарханян и Малахов уже видимо не поднимают популярность «фиктивной» пары, и возможно пианистка решилась сменить амплуа.

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в который раз радует поклонников кардинальными изменениями в своей жизни. Не успели фанаты осознать, что развод с актером Арменом Джигарханяном состоялся, как Виталина всех удивила отношениями с Прохором Шаляпиным. Быстрые изменения в жизни знаменитости очень привлекают поклонников, которые любят Цымбалюк-Романовскую и считают ее самой милой, честной и искренней в современном шоу-бизнесе. Однако, верить всему сказанному и увиденному довольно часто не стоит. Есть подозрение, что Цымбалюк-Романовская запела «классику» из-за низких рейтингов Шаляпина.

Прохор в последнее время все чаще появляется в кадре без возлюбленной, более того о своих успехах и достижениях он мало рассказывает, чем и провоцирует возможно, подобные обсуждения. Прохор со скандалом проведывал своего родного отца, нелестно отзывался об Армене Джигарханяне и очень часто может случайно много говорил о Виталине и подарках от него. Может пара не замечает вместе проведенного времени и не видит границ в том, чтобы 500 раз на день говорить о любви, но постоянное повторение об отношениях к друг другу иногда провоцирует людей на агрессию в адрес пары. Возможно, Виталина не случайно добралась до Высоцкого.

«Классика» в некотором роде это беспроигрышный вариант в творчестве любого музыканта. Прохора и Виталину больше уже не приглашают на обсуждения в ток-шоу к Андрею Малахову, который помог паре стать популярнее на имени Армена Борисовича. Это тоже приметили хейтеры Малахова. Случаются ситуации, когда звезды пытаются сыграть на имени известного человека используя его громкое имя или судьбу. Фанаты пары именно так и пишут, подчеркивая в не веру их пару и творчества. Цымбалюк-Романовская запела «классику» из-за низких рейтингов Шаляпина и теперь Прохор сможет привлечь внимание поклонников именно таким способом. Такой вывод сделали хейтеры, после публикации на странице Цымбалюк-Романовской в Instagram. Таким образом, узнать о творчестве и паре Виталины и Прохора можно будет даже лично на встрече со звездами.