«Точно не Лазарев!»: Представительницей от России на Евровидении может стать дочь Навки

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Александра Жулина, дочь Татьяны Навки, вероятно, уже готовится к конкурсу песни - фигуристка не скрывает, что хотела бы видеть свою наследницу в числе конкурсанток. Ее в данной инициативе поддержала львиная часть подписчиков.

В сети бытует мнение, что представительницей от России на Евровидении может стать дочь Навки, Александра Жулина, которая выступает под псевдонимом Алексия. После нескольких неудач на международном песенном конкурсе России, вероятно, необходимы молодые исполнители со свежими голосами и идеями для песен, поскольку успех Димы Билана, который помог одержать нашей стране победу, вряд ли кто-то сможет повторить.

Безусловно, из потенциальных претендентов на участие вновь может оказаться Сергей Лазарев, который уже однажды был за шаг до победы - тогда его опередила певица из Украины Джамала. В сети появились слухи, что именно он будет представлять Россию на Евровидении, но большая часть пользователей убеждены, что это точно не Лазарев. Поклонники Навки настаивают - именно Александра Жулина, а не Лазарев, поедет представять нашу страну на конкурсе.

Правда, без хейтеров в сети не обошлось и на этот раз - некоторые раскритиковали девушку за то, что та якобы не имеет ни харизмы, ни сильного голоса, и пытается пробиться на конкурс за счет знаменитой матери и влиятельного отчима, Дмитрия Пескова. Но учитывая, что Александра Жулина долгое время работала на собой и свои голосом ради карьеры певицы, то ее желание участвовать в Евровидении, если такое и существует на самом деле, вполне оправдано - это даст ей возможности выйти из тени знаменитых родителей.