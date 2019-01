Брутальное фото на кровати звезд КВН от Семена Слепакова разнесли в Instagram

View this post on Instagram

Приехал в Сочи на фестиваль КВН и накрыла ностальжи. 2001 год. Мы были очень бедной командой, жили по 4 человека в двухместном номере, да и одежды у нас никакой не было, кроме командных костюмов. А в них лежать мы не могли - они бы помялись. А утюга у нас тоже не было. Да и трусов на всю команду было всего четыре штуки... носили по очереди. Хорошо, что в тот день очередь была наша. Пашка Козмопулос в Ленкиных. Спасибо, КВН. PS. Носков было всего три. Два у Ляпорова, один у Якубова.