Брутальное фото на кровати звезд КВН от Семена Слепакова разнесли в Instagram

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Трусы и носки стали предметом обсуждения юзеров, а такой подход мог и обидеть артистов, которым память и воспоминания о прошлом все же дороги сердцу.

Семен Слепаков начал свой путь в шоу-бизнесе с участия в играх КВН еще в 2000 годах. Команда с Пятигорска успешно прошла все испытания и даже вошла в игры Высшей лиги, что многие считают счастливым билетом в будущее. Слепаков был капитаном команды и не только смог отстоять право на участие «Сборной Пятигорска», но и сделал ее чемпионом в 2004 году. Эти времена сегодня успешный и знаменитый музыкант, КВН-щик и артист вспоминает довольно редко. Однако, в соцсети Instagram Семен опубликовал брутальное фото на кровати звезд КВН.

От Семена Слепакова может такого и не ждали, за это его и разнесли в Сети. Почему обычный снимок сделали предметом травли для звезды реально неясно. Да, фото из прошло, может не до конца «лакшери», но все же это воспоминания знаменитости, это опыт и прошлое, которое даже в шутку не стоит очернять.

Семен конечно же сам возможно разразил смешные обсуждения по поводу трусов и носков, но все же он наверняка не очень будет рад читать слова хейтеров. Юзеры не стеснялись во многих своих выражениях и писали гадости в адрес КВН и Слепакова, но истинные фанаты видимо ощутили именно то, сто Семен хотел передать этим снимком – «ностальжи».