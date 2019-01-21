«Именины прошли, алкоголь остался»: Волочкова показала, что продолжает выпивать – Instagram

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День рождения уже позади, но алкоголизм балерины продолжается, считают поклонники.

43-летняя Анастасия Волочкова в очередной раз доказала, что ей не нужны поводы для того, чтобы открыть очередную бутылку шампанского или другого алкоголя. И если 20 января балерина отмечала свой день рождения, то на следующий день испытания для печени продолжились. Волочкова показала в «историях» микроблога Instagram снежные пейзажи своего большого двора, при этом засветила бутылку с двумя бокалами.

«Именины прошли, алкоголь остался», - заявили интернет-пользователи, которые догадались, что знаменитость продолжает выпивать или же второй день подряд отмечает день рождения. Напомним, что поздравить балерину пришли её дочь Ариадна и бывший муж Игорь Вдовин, после чего Волочкова провела время со своим новым возлюбленным.