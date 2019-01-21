Бизнесмен Денис Лебедев расстался с экс-участницей «Холостяка» Аллой Лагутиной

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Бизнесмен-сыровар Денис Лебедев, победивший в шоу «Замуж за Бузову», расстался со своей недавней избранницей Аллой Лагутиной.

В декабре прошлого года стало известно, что Лебедев прекратил неоднократные попытки добиться взаимности от Ольги Бузовой, и у него появилась новая возлюбленная. Некоторое время он пытался скрывать девушку от публики, но в конце концов пара решила объявить о своих отношениях.

Итак, невестой Лебедева стала 33-летня бывшая участница 4 сезона телешоу «Холостяк» Алла Лагутина. В течение всего декабря Лебедев демонстрировал идиллические отношения с Аллой, сообщил, что они провели свадебную фотосессию.

Однако, в январе сыровар перестал выкладывать фотографии с избранницей. И, наконец, Лагутина несколько дней назад разместила в Instagram фото, на котором изображена она и два чемодана с зачеркнутыми лебедями.

Понять такой намек пользователям Сети оказалось несложно. Это означало ее расставание с Лебедевым. Позже и сам бизнесмен Instagram подтвердил их расставание. Он написал, что они с Аллой оказались слишком разными людьми.

Дениса не устраивает, что Алла слишком чувствительна, и порой вовсе без причины. Больше никаких претензий к бывшей пассии он не предъявил, написав, что Алла красивая, умная и хорошая девушка. Он пожелал ей терпения и движения к цели, написав, что будет готов помогать ей, если потребуется.

Лагутина впоследствии подтвердила, что они с Денисом расстались, потому что оказались очень разными людьми. По ее словам, они не могли прийти к единому мнению в отношении многих вещей. Противоречия оказались неразрешимыми и привели к конфликту. Алла написала, что в ходе конфликта Денис ее оскорблял, так что о примирении в будущем не может быть и речи.

На шоу «Замуж за Бузову» певица отвергла победителя проекта Дениса Лебедева не без причины. Молодой человек победил в шоу, умел удивлять Ольгу, что она не раз отмечала, дарил ей цветы и даже произвел хорошее впечатление на родных певицы. Лебедев среди других участников был похож на принца – высокий блондин, владелец сыродельческого хозяйства. Завершение телепроекта ознаменовалось поцелуем Бузовой и Лебедева, кольцом, признанием в любви и клятвой хранить верность.

Однако, оказалось, что Лебедев, зарабатывая на Бузовой, продолжает встречаться со своей старой любовницей. Кроме того, раскрылись его злоупотребления алкоголем и запрещенными препаратами. Выходит, целью его участия в телешоу было добиться популярности.