Сегодня, 14:54

Татьяна Навка с трудом сумела прикрыть нехарактерный для спортсменки животик, из-за чего вызвала множество пересудов со стороны пользователей сети.

В сети гадают, кого же может ждать Татьяна Навка от Дмитрия Пескова - причиной этому стали недавние публикации из отпуска спортсменки, которыми она озадачила своих подписчиков. В некоторых моментах с ними действительно можно согласиться - то живот предательски увеличивается при неудачно подобранном платье, то парео отказывается скрывать легкую полноту в данной области.

Поклонники уже размышляют, мальчик или девочка может стать вторым ребенком Татьяны Навки от Дмитрия Пескова. Известно, что фигуристка уже имеет дочь Надежду, которую родила от пресс-секретаря в 2014 году, а о втором ребенке от Пескова пока что Навка даже не заикалась. Возможно, потому, что фигуристка считает это достаточно личным, чтобы выносить его на обозрение общественности. Поэтому есть вероятность, что Татьяна Навка может скрывать беременность за пляжными накидками.

Во многом, безусловно, жизнь Навки и Пескова окутана тайнами - специфика работы ее супруга не позволяет ей афишировать все подробности личной жизни, поэтому фанатам только и остается гадать о том, чем живет фигуристка по ее фото и видео, которые она выкладывает в сеть. Но исключать то, что она может оказаться беременной нельзя - Навка и Песков имеют достаточное количество материальных благ, в том числе и недвижимость, благодаря которым рождение ребенка никак не отразится на их качестве жизни.

Но утверждать о том, что Татьяна Навка ждет ребенка точно нельзя - по крайней мере, до тех пор, пока она об этом сама не расскажет. Хотя, как показывает статистика, звезды в основном не спешат раскрывать свое положение и держат это в секрете до тех пор, пока выросший живот не станет очевидностью.