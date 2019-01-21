Во время фотосессии Алеся Кафельникова позировала с обнаженной грудью

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Дочь известного российского теннисиста радует поклонников своими фото в Instagram. Девушка выставила эротическое фото, которое наделало много шума.

Алеся Кафельниукова довольно неорданарная личность, а ее самовыражение выходит далеко за рамки общепринятого. Информацией о своей жизни она делится с поклонниками на своей страничке в социальной сети Instagram, где чаще всего выставляла фотографии с пляжа, улицы.

Теперь же девушка выложила довольно откровенный снимок с обнаженной грудью. Многие фолловеры выразили восхищение телосложением Кафельниковой, обнажившей собственную грудь. Судя по всему, снимок был сделан во время осеннего фотосета в стиле Мэрилин Монро, и эта работа вызвала бурю одобрения у поклонников знаменитости.

В данное время Алеся Кафельникова отдыхает в Индонезии, откуда также публикует различные фотоснимки. До этого ее отец сообщил об употреблении дочерью наркотических веществ. Дабы дочь бросила эту привычку, ему пришлось серьезно повлиять на нее и отправить лечиться в наркодиспансер. На ухудшение здоровья модели могло повлиять и расставание с рэпером Pharaoh, которое Кафельникова пережила особенно нелегко.