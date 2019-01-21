Лена Ленина может завидовать семейному счастью Ксении Собчак из-за импозантного Виторгана

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Пес Лены узнал видимо Максима не просто так, может девушка имеет шанс стать еще более близкой с сыном Эммануила Виторгана.

Светская львица и модная писательница Лена Ленина не перестает удивлять поклонников в Instagram неоднозначными снимками. Вместе с актрисой Нонной Гришаевой и актером Максимом Виторганом в компании прелестной собачки Ленина сфотографировалась в гольф-клубе Завидово PGA National. Оказалось, что трио успешно провело время о чем решили сообщить поклонникам, которые все равно бы исподтишка опубликовали бы фото в Сети и сделали бы сенсацию.

Ленина подписала фото неоднозначно: «Каждая дама перед встречей с импозантным мужчиной прихорашивается) Наша Леопольда перед встречей с @mvitorgan заскочила к любимому парикмахеру в @biovetclinic и сделала себе модную стрижку ))) Максим, правда, всерьёз ее стараний не воспринял, определив встречу как «трое в лодке и что-то вроде собаки».

Такие слова Лены Лениной наталкивают на мысли о неслучайной встречи именно в таком составе. Пока в Сети подозревают Виторгана в изменах Собчак, кажется весьма вероятно, что Лена Ленина может завидовать семейному счастью Ксении Анатольевны. Более того, называя Виторгана «импозантным, Ленина видимо неосознанно раскрыла свое отношение к артисту. Собчак из-за импозантного Виторгана часто попадает в скандалы, но все же версия о любовных связях Максима и Лены кажется довольно реальной. Стоит вспомнить, что 1 февраля 2013 года поженились Собчак и Виторган, а вот после них сразу же сковала себя браком и Ленина – 10 февраля 2013 года. Что это может значит, как не месть возможному возлюбленному, стоит только догадываться. Свадьба Лениной обсуждалась именно в контексте предыдущей свадьбы Максима и Ксении, почему, неясно.

Однако, осенью 2012 года Ленина на Бали стала женой графа Паскаля-Флорана-Эдуарда, с которым после и поженилась после Виторгана. Может быть это только догадки, но все же даже внешние данные Максима Эммануиловича и миллионером Паскалем. Мужчины оба высокие, статные, не худые, но накачанные и к тому, же очень красивы и обаятельны. Виторган вообще любимец публики, человек с добрым сердцем и широкой душой. В него грех не влюбится, подчеркивают много его поклонниц.

А Лена Ленина в 2014 году заявила, что разводится, а причиной стала патологическая ревность супруга. Теперь же сердце Лены свободно, может она и решилась на открытое завоевание Виторгана. Лена Ленина может завидовать семейному счастью Ксении Собчак из-за импозантного Виторгана и даже попытаться его увести из семьи, но это конечно же только догадки внимательных поклонников в Сети. Улыбка Лены и Нонны на общем фото вообще искренняя и наталкивает именно на такие мысли о возможном романе Максима Эммануиловича с одной из этих женщин, или же даже с обеими сразу.