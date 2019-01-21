«Держитесь ради детей!»: Арбенина выглядит крайне болезненно

Сегодня, 14:26

Диана Арбенина, которая на днях перенесла инсульт, записала видео для своих подписчиков Instagram, на котором выглядела очень болезненно.

Напомним что 18 января солистка группы «Ночные снайперы» была экстренно доставлена в одну из клиник Франции с сердечным приступом. Она находилась в отпуске на одном из горнолыжных курортов Франции. На следующий день артистка выписалась из клиники, хотя врачи не поставили точный диагноз и не сняли боли.

Сегодня на своей странице в социальной сети певица обратилась к фанатам и сообщила, что чувствует себя уже намного лучше. Поблагодарила всех, кто был с ней в трудную минуту и попросила никогда не бросать родных людей.

«Как же красива природа. И как классно жить. И как классно дышать. И как классно знать, что впереди есть целый день. Берегите друг друга» - поделилась в Instagram певица.

Фанаты очень обрадовались посту, желали здоровья и просили беречь себя. «Держитесь ради детей!», «Давайте будем беречь! Мы вас, а вы нас, т.е. вы будете себя беречь) Милая, дыши!!!», «Слава богу!! Радуемся постам в ИГ!!! Надеемся вам уже лучше?!! Берегите себя!» - писали подписчики.

Диана Арбенина планирует вернуться на родину и там продолжить лечение. Так же сообщалось, что ближайшие концерты певица не планирует отменять, несмотря на плохое состояние здоровья.