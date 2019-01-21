«Без жены ты умрёшь»: Юрий Николаев на своём примере надоумил алкоголика Харатьяна отказаться от пьянства

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В своё время Элеонора Александровна всеми силами помогала известному телеведущему вернуться к нормальной жизни, а супруга Дмитрия Марина Майко едва не бросила его из бессилия бороться с «зелёным змием» Харатьяна.

Дмитрий Харатьян известен широкой общественности, как исполнитель главных ролей в культовых советских фильмах «Зелёный фургон» и «Гардемарины, вперёд!». Благодаря своему таланту и харизме актёр был признан дважды лучшим в своём ремесле в СССР. Расцвет карьеры Харатьяна пришёлся на 80-е годы и начало 90-х, в этот же период он встретил свою любимую женщину – вторую жену Марину Майко, с которой счастлив в браке по сей день. Однако затем в жизни кинозвезды начались проблемы. Близкие Дмитрия говорят, что связаны они были с излишним пристрастием знаменитости к алкоголю. Сам он также не скрывает, что в тот период жизни был самым настоящим алкоголиком. Признание в этом, по словам Харатьяна, было одним из ключевых факторов успеха в борьбе с пагубной зависимостью. Однако не только это помогло актёру покончить с алкоголизмом и начать жизнь с чистого листа.

Однажды в интервью прессе Дмитрий проговорился, что пример Юрия Николаева помог ему найти в себе силы и бросить пить. Как известно, знаменитый телеведущий в своё время также сильно пострадал из-за пристрастия к спиртному. Однажды из-за вопиющей халатности Николаев вышел в эфир с «Утренней почтой» в откровенно пьяном виде. За это его отстранили от работы на несколько месяцев и могли предать забвению из-за порочного поступка на центральном телеканале, однако всенародная любовь к Юрию Александровичу вынудила руководство Центрального телевидения вернуть звезду эфира, но уже с условием, что тот избавится от пристрастия. Мало кто знает, что помогла Николаеву побороть алкогольную зависимость его супруга Элеонора Александровна. Она приглашала в гости лишь непьющих знакомых, постоянно пыталась чем-то занять супруга. Женщина старалась не оставлять телеведущего наедине с мыслями о спиртном и всячески оберегала его от пагубной привычки.

Вполне вероятно, что Юрий Николаев на своём примере также надоумил алкоголика Харатьяна отказаться от пьянства. С Дмитрием они давно дружат и тесно общаются. Возможно, телеведущий в своё время вложил актёру в голову мысль «Без жены ты умрёшь», понимая, что Марина Майко не станет терпеть алкоголизм мужа вечно. Сам Харатьян, вспоминая о лечении от зависимости, говорит, что смерть была для него единственной альтернативой излечению. Не секрет, что супруга Дмитрия была инициатором всех его поездок к врачам и лечения в специализированных клиниках. Как и Элеонора Александровна для Юрия Николаева, она была для Харатьяна едва ли не последним шансом на спасение.

Когда однажды в начале «нулевых» Марина, как утверждают друзья артиста, отчаялась и уже собиралась переезжать к родителям, то Дмитрий поклялся, что бросит пить. Хоть Харатьян и не смог до конца сдержать обещание, временами прикладываясь к бутылке, но после этого уже понимал, что может потерять любовь всей своей жизни, а с ней и саму жизнь. Видя это, вполне вероятно, имея за плечами богатый опыт алкоголика, Юрий Николаев и надоумил Харатьяна взять волю в кулак и бросить пить. Спустя время Дмитрий действительно сумел побороть зависимость, чем сейчас безумно гордится. И хотя вернуть былую славу актёру это не помогло, но дало возможность сохранить семью, любовь самого близкого человека, а возможно, и жизнь.