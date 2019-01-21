«Лицо всё опухшее и натянутое!»: Ольга Бузова опозорилась после алкогольной вечеринки - соцсеть

Сегодня, 14:18

Знаменитая артистка с подругами и алкоголем отметила своё 33-летие.

Пользователи Сети были шокированы, когда увидели все последствия алкогольной вечеринки в честь дня рождения ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. В социальных сетях появился снимок знаменитости, где Бузова запечатлена с огромным животом, двойным подбородком и полностью оттекшим лицом. Поклонники посчитали, что «пьяный» праздник артистки удался.

«Лицо всё опухшее и натянутое!», - пристыдили Ольгу её же подписчики в Instagram. Напомним, что в этот же день своё 43-летие отмечала и Анастасия Волочкова, которая опозорилась на весь Интернет своими «нищенским» столом, на котором были только огурцы, рыба и переспевшие бананы.