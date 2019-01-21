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Слухи о том, что у Шарлиз Терон и популярного актёра завязался роман, появились на прошлой неделе. Тогда парочка был замечена в Лос-Анджелесе, в одной из гостиниц.

Как оказалось, любовница Брэда Питта находится в давнем конфликте с Анджелиной Джоли. При этом он имеет явно выраженную профессиональную почву.

Взаимная неприязнь двух голливудских актрис началась, когда готовился ремейк «Невест Франкенштейна». На главную роль в нём претендовали, как Джоли, так и Терон.

Однако, Анджелина специально затягивала время, не сообщая о своём решении. Той порой Шарлиз ожидая решения продюсеров по этому проекту, не могла рассматривать другие.

Так началась многолетняя неприязнь этих звёзд Голливуда. Но на этом их противостояние не закончилось.

Сниматься в «Убийстве в Восточном экспрессе» Джоли поначалу отказалась. Тогда за эту роль «ухватилась Терон. Затем бывшая жена Питта сообщила, что готова вернуться в проект.

В итоге режиссёрам это надоело, и главную героиню исполнила Мишель Пфайффер.

Похожая ситуация сложилась и в «Туристе». Сначала его, по неизвестным причинам отвергла Шарлиз. Анджелина Джоли тут же «заняла» вакантную роль.

Знатоки Голливуда предполагают, что режиссёры уже стали преднамеренно сталкивать их друг с другом, направляя сценарии обеим. После этого роль вполне может не получить ни та, ни другая.

Брэд Питт не отрицает наличия очередной любовницы, но пока не готов знакомить детей со своей новой избранницей.