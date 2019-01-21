«Не хватило сил»: Пугачева могла покинуть концерт Лободы из-за состояния здоровья

Сегодня, 14:04

Максим Галкин вынужден был отплясывать на концерте Лободы за двоих.

У многих сложилось впечатление, что на недавнем концерте Светланы Лободы Алла Пугачева на время покидала зал. Во время зажигательных танцев Галкина не было видно Примадонны - танцующего комика запечатлели вездесущие камеры. Стоит отметить, что преклонный возраст Аллы Борисовны и ее нестабильное здоровье могли ей не позволить сидеть до конца выступления ее более молодой коллеги. Есть большая вероятность, что Примадонна появилась в начале концерта Лободы и в его конце, чтобы запечатлеть себя рядом с мужем Максимом Галкиным. На фоне слухов о разводе Пугачева через силу вынуждена появляться на мероприятиях, поскольку есть большая вероятность того, что поползут новые версии развития семейной жизни звезд, которых уже за долгие годы несколько раз разводили и женили снова.

Возможно, Пугачева могла покинуть концерт Лободы из-за состояния здоровья - 69-летняя Примадонна не выглядит человеком, у которого полно энергии. Помимо этого, ей, вероятно, не хватило сил для того, чтобы так энергично зажигать с молодым Галкиным - во время ее личных выступлений многие неоднократно замечали, что певица еле передвигается по сцене, а о том, чтобы активно танцевать, пожалуй, не может идти и речи.

Правда, пока что непонятно, как в таком состоянии Алла Борисовна собирается давать целые концерты в честь своего 70-летия. Поклонники опасаются, что из-за пошатнувшегося в связи с возрастом здоровья Примадонна и вовсе может отменить концерты, раз ей все уже так тяжело дается.