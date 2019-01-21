Ариану Гранде уличили в плагиате

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В адрес знаменитой американской певицы прозвучало обвинение от коллеги по сцене. В эфире Fox News рэп-артистка Princess Nokia представила доказательства против Гранде.

Громкий скандал разгорелся в американской музыкальной тусовке. Оказалось, что популярная певицы Ариана Гранде украла тексты у мене известной коллеги Princess Nokia. Рэп-артистка рассказала об этом в эфире Fox News.

Сообщается, что такие недобросовестные действия Гранде сделала в отношении песни «Mine», строки из которой появились в хите знаменитости «7 Rings». После того, как неизвестная певица, обвинила Гранде в плагиате, такие же претензии к звезде выдвинули еще двое рэп-исполнителей. Так, Soulja Boy заявил, что певица позаимствовала что-то из песни «Pretty Boy Swag», а 2 Chainz узрел в видео «7 Rings» сходство с собственным клипом «Door Swangin».

Напомним, что в ноябре 2018 года исполнительница победила в номинации «Женщина года» по версии журнала Billboard. Как отмечает издание, Ариана Гранде пользуется своим влиянием ради поддержки благих идей и целей, в которые она верит. Так, певица выступает за ограничение продажи оружия, в марте этого года она участвовала в многотысячной акции «Марш за наши жизни», посвященной трагическим событиям в одной из школ Флориды.

Ариана гранде пока не отреагировала на ситуацию и не дала своего комментария по данному вопросу. Скорее всего, делом будут заниматься юристы.