Саша Черно проигнорировала советы Бородиной и слегла в больницу

Сегодня, 13:06

Салатики, майонез и «сырные штуки» Ксения не раз запрещала есть участнице, а Влад поспорил с Сашей на 5 кг и обещал выгнать Иосифа с «Дом-2», если Саша не похудеет.

Александра Черно пришла на проект в 2017 году, после того как ею заинтересовались зрители, увидев пышную девушку за 3о лет. Оказалось, что Саше на момент появления в телестройке было только 23 года. Открытая, общительная, но слегка резкая и закомплексованная Черно быстро полюбилась зрителям «Дом-2». Именно сердце Романа Баранчука пробовала покорить юная девушка, но со временем ее избранником стал Иосиф Оганесян, с которым яркая девушка и решилась построить семью, о которой длительное время мечтала. Омрачить медовый месяц молодоженам решился страшный диагноз и госпитализация Саши. Оказалось, что Александра с кровотечением оказалась в больнице. Причиной стала киста яичника, которая развилась и нее. Главной причиной произошедшего ее поклонники назвали лишний вес, который Саше спровоцировал и более серьезные проблемы.

Врачи говорили Александре об необходимости сбросить лишний вес, чтобы появилась возможность без осложнений выносить ребенка в первой беременности.

Даже телеведущие проекта «Дом-2» пытались участнице намекнуть, рассказать, указать на последствия, но Черно была несокрушима. Ольга Орлова, Влад Кадони, Юлия Ефременкова и Ксения Бородина с Ольгой Бузовой пытались надоумить юную девушку и поспособствовать в принятии правильного для здоровья решения. Буквально в последних эфирах Саша Черно проигнорировала советы Бородиной, Кадони и в итоге слегла больницу с тяжелыми осложнениями здоровья. Именно Бородина иногда жестко следила за Сашей и намекала, что есть по три салата с майонезом – глупо и не рассудительно. Также попадала от Ксении и Иосифу Оганесяну, который можно сказать провоцировал Черно и вместе с ней ел вредную еду. Почему Саше наплевать на себя не может понять никто.

Может она еще не готова к рождению детей, которых обещала теперь уже мужу Иосифу зачать после свадьбы. Может девушка не привыкла быть решительной, точно неясно, но врачи настаивают, что в этот раз все обидеться, но в следующий раз опасность осложнений может вырасти в десятки раз. Таким образом, Саша Черно проигнорировала советы Бородиной, Кадони и слегла в больницу после последних попыток телеведущих дать дельный совет для здоровья.