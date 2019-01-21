Внебрачная дочь Евгения Осина прокляла Андрея Разина, оплатившего похороны её отца

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Поводом для этого стало то, что основатель «Ласкового Мая», якобы передал предсмертные слова певца о том, что его единственный ребёнок – Агния. Все остальные являются самозванцами.

После этого внебрачная дочь Евгения Осина Анастасия прокляла Андрея Разина, оплатившего похороны её отца. Родство подтверждено результатами ДНК-теста.

О том, что у Осина есть внебрачная дочь, стало известным около года назад. Анастасия родилась в 2006 году. Некоторое время распространялась информация, что певец готов к её удочерению. Впрочем, дальнейшие события это не подтвердили.

Андрей Разин сделал для Осина очень много. Он пытался спасти того от алкогольной зависимости, а после смерти – оплатил его похороны. Для последнего упокоения музыканта им была выкуплена могила на территории престижного Троекуровского кладбища.

Отчего 13-летняя внебрачная дочь стала его проклинать, остаётся лишь догадываться. Не исключено, что они с матерью хотели поучаствовать в дележе его творческого наследства и квартиры в центральной части Москвы.

Мать Анастасии уже подала на Разина в суд за оскорбления. Девочка сообщила, что никогда при жизни Осина не пользовалась его именем, а её новые песни популярны и без дополнительного скандала.

В то же время, как ни крути, а полноценный скандал с чёрным пиаром вновь получается. Шоу-биз, как шоу-биз.

Продвижением в шоу-бизнесе признанной Осиным дочери Агнии станет заниматься всё тот же Андрей Разин. Именно она является владелицей авторских прав на все песни и клипы, созданные её отцом.