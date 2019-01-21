«Путин – пацан с улицы»: Российские рэперы надеются на прекращение административных репрессий

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Помимо международных проблем, связанных с антироссийскими санкциями, провокациями в Сирии и на Украине, саботажем со строительством «Северного потока-2» у президента Российской Федерации возникла еще в конце прошлого года еще одна «головная боль», довольно специфического характера.

Субкультура обитателей трущоб черного Гарлема, неожиданным образом прижилась на российских просторах. Мало того, протестные тексты потомков рабов, вывезенных из благословенной Африки столетия назад, стали приносить российским юношам хорошие деньги. Постепенно обезьяньи жесты и кричалки, трансформировались в социальный речитатив, который желает слушать молодежь. Несмотря на явную пропаганду наркотиков и прочего социального негатива, который присутствует в текстах Хаски, Жигана, Басты и так далее, российские рэперы надеются на прекращение административных репрессий.

Как выразился один из рэперов - «Путин – пацан с улицы, а потому нас поймет». И не ошибся юноша, откровенно пропагандирующий в своих текстах весьма вредные для здоровья вещества. Президент, ностальгирующе вспомнив свою юность в питерских подворотнях, отметил, что нет смысла трогать рэперов.

Владимир Владимирович вспомнил, как в юности ходил на тренировку по дзюдо, такой весь спортивный, а одноклассники в подворотне портвейн пили. Каждому ведь свое, ничего с этим не поделаешь.