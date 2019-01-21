«Опух от алкоголя»: Новость о свадьбе Лопыревой могла подкосить одинокого Баскова

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На концерт Светланы Лободы Николай Басков пришел в ужасающем виде. Пользователи сети связывают это с недавним скандалом вокруг беременной Виктории Лопыревой и ее новым избранником.

Вероятно, новость о свадьбе и беременности Виктории Лопыревой могла подкосить одинокого Николая Баскова - его внешний вид может говорить о том, что ранее привлекательный певец попросту опух от алкоголя. Есть и версии, которые подразумевают то, что золотой голос России переусердствовал с уколами красоты, которые могли создать такую отечность, но она должна сохраняться не более пары дней - места инъекций быстро заживают, соответственно, от них не остается и следа.

Всем известно, что Виктория Лопырева, которая недавно стала героем неприятных обсуждений из-за связи с зятем бизнесмена Карапетяна, ранее имела отношения с Николаем Басковым. Певец, узнав весть о скорой свадьбе и интересном положении своей экс-возлюбленной, сам вызвался вести торжество, что привело в недоумение большинство пользователей. Никто не может понять, почему Басков не выражает своей обиды Лопыревой, которая, вероятнее всего, променяла его на более успешного мужчину.

Пользователи сети считают, что гордость не позволила Николаю Баскову повести себя иначе - якобы он может заливать свою обиду алкоголем, при этом не демонстрируя то, как он себя чувствует на самом деле. Но его, как считают в сети, угнетает тот факт, что его бывшая невеста счастлива с другим и даже готова подарить Булатову наследника, когда с певцом даже до свадьбы дело не дошло.