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Актриса скрывает отца сына, но пока держит в тайне имя ребенка, чем может и скомпрометировать себя.

Известная и популярная российская актриса Мария Михайловна Порошина стала в пятый раз мамой. Народная любимица подарила миру сына 11 января. Однако, спустя 10 дней актриса еще не определилась с именем наследника. Даже не смотря на этот нюанс, Мария Михайловна не прячет сына от камер и публикует первые снимки новорожденного в микроблоге в соцсети Instagram. Актриса до сих пор не назвала имени отца своего малыша и не стремится признавать, что родителя мальчика знают в России. Дело в том, что беременной Порошина старалась не комментировать ситуацию, но все же ей приписали четырех возможных кандидатов на звание «отец» пятого ребенка актрисы.

Не секрет, что на съемочной площадке у Марии были дружеские отношения и даже романтичные с актером Ярославом Бойко, который был бы хорошим мужем для актрисы. Во всяком случае так думали и хотелось поклонникам. Было и такое мнение, что Порошина могла поддаться былым чувствам и встречаться с Гошей Куценко, который в прошлом был ее мужем. По третьей версии отцом сына Марии Михайловны мог стать ее уже экс-муж Илья Древнов. Однако, была еще одна весьма интересная версия. Согласно догадкам поклонников Порошина могла забеременеть на отдыхе от неизвестного российским зрителям иностранного мужчины.

Какая из этих версий верна неясно, но все же Мария Михайловна пыталась не подпитывать слухи об отце своего сына и просто не давала комментариев. Мария Порошина может развеять слухи об отцовстве пятого ребенка именами Гоша, Илья, Ярослав или же если назовет сына неординарным заграничным именем. Дело в том, что всем известна история с певицей Светланой Лободой. Пока поклонники ревностно пытались поженить ее с фронт-лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном певица отмалчивалась.

Но после того, как Светлана назвала дочь именем Тильда, казалось она косвенно подтвердила факт отцовства. На сегодняшний день информацию никто не опровергал и не подтверждал, но видимо необычное имя ребенка для поклонников стало ответом на больной вопрос. Если ситуация повторится и в ситуации Марии Михайловны Порошиной, то актриса может назвать сына именами упомянутых мужчин. После этого видимо будет запущен вновь механизм обсуждения отцовства ребенка актрисы.