Яжмать! Хрипая Ксения накричала на гостей караоке-бара

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Ксения Бородина пыталась петь, но до ужаса поразила своим пьяным воем персонал и посетителей караоке.

В сети интернет уже есть много фотографий, как отдыхает ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина. Она очень любит по выходным отрываться со своими подружками: Ольгой Орловой, Еленой Бушиной, Натальей Варвиной. Предыдущая суббота не оказалась исключением и Яжмать Ксения поехала отжигать.

В Instagram у Курбана Омарова появилось видео, как он везет свою пьяненькую Ксюшу домой после хорошей вечеринки. Она продолжает кричать песни Виагры во все горло, пользователи смеются: «Мало того что хрипая Ксения в караоке-баре на персонал и посетителей накричала, так и на мужа продолжает».

Помимо stories Курбана, в Instagram просочилось множество видео роликов, как Ксения, напрягаясь кричит в микрофон.

«У телеведущей уже вошло в привычку ходить в караоке и изводить уши посетителей и персонала», - пишут пользователи.

«В этот день Ксения решила уйти из заведения одной из последних, а когда пришел муж она отказывалась покидать помещение, ему пришлось в буквальном смысле вынести новоиспеченную певицу на руках», - поделился официант караоке.

«Для мамы и жены это не позволительно», - мамочки осудили Ксению за то, что она ведет себя слишком вызывающе. Ксения никак не реагирует на данные высказывания.

«Она человек и тоже хочет и умеет отдыхать еще и зарабатывать умеет, почему бы нет? У нее в отличие от вас жизнь ключом бьет. А вы завидуете просто», - заступились в сети.