Виновата Матильда: Шнур совсем исхудал без «Кококо» - сеть

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Бывшая жена Шнура запретила ему приходить в свой ресторан и видеть ее.

Сергей Шнуров известен, как самый скандальный исполнитель на российской эстраде. Он вспыльчивый и дерзкий, заядлый алкоголик и дебошир. В его песнях содержится ненормативная лексика и «голая» правда жизни. Вот таким люди видят лидера группы «Ленинград», но не смотря на это его творчество знают и любят. Шнур два раза был женат, казалось бы он не исправим. Но только третья жена Матильда (Елена Мозговая) смогла хоть немного изменить дебошира в лучшую сторону.

Шнур стал меньше уходить в запой. Вместо этого Матильда откармливала его домашней едой и певец хорошенько округлился. Позже его супруга открыла ресторан русской кухни ООО «Кококо», где Шнур был постоянным клиентом. В 2018 году после 8 лет брака Шнуровы развелись. Раздором стала нынешняя жена Шнура Ольга Абрамова.

Ольга является представительницей золотой молодежи. Девушка очень следит за своей фигурой и питается в основном овощами. В добавок ко всему привыкшему к русской пище Шнуру, его бывшая супруга запретила посещать свой ресторан. И после этого от певца остались «кожа да кости».

«Как он теперь без кококо?Виновата Матильда», - писали взволнованные подписчики. На фотографии с отдыха Шнур демонстрирует сильное истощение организма. Ребра торчат, ножки, как спички, лицо и вовсе осунулось. Теперь это скелет натянутый кожей. А чтобы спрятать несчастный взгляд одел солнцезащитные очки. Не знаем, скучает ли Шнур по Матильде, но то, что он сильно скучает по её «Кококо» - это факт.