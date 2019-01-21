«Какая страсть!»: Навка может обрести любовь на льду из-за занятости Пескова

Сегодня, 11:13

Романы с партнерами по льду для Татьяны Навки - дело привычное, учитывая былые отношения со скандальным Маратом Башаровым.

В сети бытует мнение, что Татьяна Навка может обрести любовь на льду из-за занятости Пескова. Ей приписывают вероятный роман с Алексеем Ягудиным, в которого за все время его карьеры в фигурном катании влюблялись множество партнерш. По мнению пользователей, у супруга Навки, Дмитрия Пескова работа не всегда подразумевает присутствие его дома, возле жены. Любвеобильной женщине вроде Татьяны Навки необходимо, как полагают пользователи, постоянное мужское внимание, поскольку есть шанс, что она может влюбиться в другого мужчину.

«Вот нашла. Какая страсть, какая эмоция!!! А за мной кто? Отгадайте....» - пишет фигуристка на своей странице в социальной сети.

Примечательно, что Татьяна Навка очень восторгается данным фото - по всей видимости, поскольку в реальной жизни такого переизбытка страстей и эмоций у нее нет из-за занятости супруга, Дмитрия Пескова. Это дает повод полагать, что такому творческому человеку, как Навка, необходим постоянный заряд эмоций и вдохновение, которое невозможно черпать из рутинной семейной жизни. Именно поэтому государственная работа Пескова может стать преградой семейной жизни с Навкой.