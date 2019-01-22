«Пять детей внебрачных и браков»: 81-летний Кончаловский мог обвенчаться с Высоцкой из-за «ошибок молодости»

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Андрей Сергеевич может быть сделал много в жизни не так, как нужно и так как хотелось бы, но теперь на девятом десятке лет, возможно, решился «замаливать грехи» перед Богом.

Известный российский режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский вместе со своей пятой официальной супругой актрисой Юлией Высоцкой обвенчался в соборе Пскова. Известные люди решились на афишировать событие, но все же информация просочилась. Известно, что 81-летний режиссер решился взять церковный брак с Юлией спустя 21 год совместной жизни, их официальный брак зарегистрирован в 1998 году. Пока многие поклонники пары желают влюбленным счастья и радости, некоторым союз пары показался наигранным. Рождение двух общих детей, брак и даже совместное проживание в любви и идиллии не дало повода к прекращению обсуждений вокруг пары. Андрей Сергеевич не раз был в браке, также как и Юлия. Для Кончаловского это уже пятый союз, а для Высоцкой – второй, но не смотря на это, они живут как впервые.

Наслаждаются впечатлениями, миром, общими детьми и все же имеют надежду на светлое будущее, что очень радует. Однако может быть эта пара не так проста, как кажется многим обожателям. Возможно, Кончаловский обратился к Богу таким способом из-за личных мотивов. Не секрет. Что у Андрея Сергеевича было пять браков и возможно они были не все идеальны и правильны. Дело в том, что по Божиим заповедям, дети рожденные до брака уже грешны в независимости от своих родителей. Если учесть, что прелюбодеяние вообще грех, то Кончаловский видимо прислушался к этим древним законам. Возможно, у Кончаловского было не только пять браков, но и столько же внебрачных детей. Ответ на этот вопрос волнует юзеров, но Кончаловский не комментирует ситуацию 81-летний Андрей Сергеевич мог обвенчаться с Высоцкой из-за «ошибок молодости», которые, возможно, осознал или захотел исправить. Пока многие пытаются понять истинные мотивы Кончаловского, который укрепил свой брак, не все одобрили шаг Юлии Высоцкой, которая возможно еще в будущем захочет вновь построить отношения с кем-либо. Есть такой обряд развенчивание супругов, но по словам верующих людей – это очень большой грех. Осуждать пару Андрея Сергеевича и Юлии за такой шаг не стоит, это их право и выбор, но вот последствия и причины этого поступка остаются пока неясными для многих, в том числе и для юзеров. Возможно, 81-летний Кончаловский мог обвенчаться с Высоцкой из-за «ошибок молодости», но с другой стороны Юлия могла стать для Андрея Сергеевича именно той женщиной, которая заполнила всю его душевную пустоту от расставаний с детьми от предыдущих браков и молчания с детьми, которых он видит гораздо меньше, чем может, хотелось бы.

«А грехов то у старого вагон - детей только внебрачных штук пять и браков офиц и неофиц - великое множество - теперь видно чувствует- надо что то хоть немного сделать праведного», - подозревают в Сети.

Таким образом, причины и мотивы могли быть разными перед решением взять церковный брак, но все же пара Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского очень хорошо, любима и красива, о таких взаимоотношениях остается только мечтать, подчёркивают их поклонники, поздравляя звезд с ответственным решением обвенчаться.