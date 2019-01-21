Кто купил свидание с Виторганом за 60 тысяч рублей?

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На фоне последних слухов об интимной связи супруга Ксении Собчак с актрисой Нонной Гришаевой, всплыла на поверхность история годичной давности.

Тогда в рамках благотворительной акции некоего «Бюро добрых дел», Максим Виторган выставил себя на аукционный торг, предварив акцию словами - «Друзья (заметьте, не подруги), я лот, если вы купите меня, то мы найдем, чем заняться!» Опа! Кто купил свидание с Виторганом за конечные 60 тысяч рублей, лучше и не думать. Ибо авторитет великого отца Эммануила Виторгана, не позволяет изгаляться над его заблудшим в гламурной пошлости Собчак и е окружения, некогда талантливым сыном.

Заметим, что на Максима, несмотря на его звездность, было сделано всего шесть ставок. Между тем, как с заштатной актрисой их тупого сериала «Реальные пацаны» Зоей Бербер, заплатили в два раза больше. Место встречи и подробности свидания Максима с покупателем, неизвестны, однако, настораживает его обращение в начале аукциона. Иногда поклонники хотят ошибаться в своих предположениях.