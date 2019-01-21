«Ваш расклад готов»: Аферисты зарабатывают на имени Наташи Королёвой

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На странице известной певицы в Instagram мошенники выдают себя за участников «Битвы экстрасенсов» и личных советников артистки.

Далеко не секрет, что в России сегодня наблюдается разгул мошенничества, который опирается на наивность и доброжелательность граждан. При этом всё активнее «набирают обороты» аферисты в сетях, которые без труда могут выдать себя за кого угодно в глазах неопытных пользователей интернета. Часто злоумышленники «пасутся» на страницах популярных форумов, пабликов, распространяя рекламу своих «услуг», однако здесь, как правило, их быстро выявляет и блокирует администрация того или иного сообщества, дабы не давать площадку для мошенничества и не быть причастными к очередной афере.

В то же время есть в сети страницы, где наблюдается большая активность пользователей и, соответственно, потенциальных жертв мошенников, но самим злоумышленникам при этом никто не мешает вводить в заблуждение граждан. Это аккаунты звёзд шоу-бизнеса, популярных блогеров и просто знаменитых людей. Из-за большого наплыва подписчиков и огромного количества комментариев на звёздных аккаунтах их владельцы попросту не успевают отслеживать публикации злоумышленников, а порой и просто не хотят этим заниматься. Исключением не является и известная певица Наташа Королёва.

На странице звезды в Instagram периодически появляются сомнительные отзывы, где пользователи с закрытыми или пустыми профилями рассуждают о лёгком заработке в сети, либо же предлагают свои услуги, выдавая себя за знакомых артистки. Так, в частности, сегодня под свежей записью Королёвой о концерте её коллеги Светланы Лободы появился странный комментарий. «Уважаемая Наталья Королева! Ваш расклад на будущее готов и ответила , на ваши вопросы», - пишет одна из женщин под постом. Перейдя в профиль пользователя, можно увидеть, что речь идёт об «участнице 18 сезона «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ. Ведьма якобы предлагает услуги «предсказания, диагностики и гадания по фото».

В то же время, если обратить к официальным источникам, в числе участников популярного шоу человек с таким именем не значится. К чести Наташи Королёвой, спустя время запись «экстрасенса» из комментариев всё же была удалена, однако её к тому моменту успела увидеть значительная часть миллионной аудитории певицы в Instagram. Вполне вероятно, что многие подписчики теперь обратятся к мошенникам за услугами, ведь это не просто сомнительная гадалка, а участник «Битвы экстрасенсов», который к тому же работает с самой Наташей Королёвой. Мало кто из потенциальных клиентов такой «ведьмы» поймёт, что аферисты просто зарабатывают на имени певицы, пока не отдадут свои кровные за сомнительные услуги.