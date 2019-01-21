Сын Елены Яковлевой подает на развод из-за своих постоянных измен

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Денис Шальных всего через год после свадьбы, принял решение о разводе. Оказалось, что парень просто не нагулялся, что и привело к постоянным изменам.

Летом 2017 года состоялось бракосочетание Дениса Шальных и Виктории Мельниковой, которое молодожены провели в тайне даже от родителей. Все же звездная свекровь Елена Яковлева очень тепло отнеслась к новому члену семьи и смогла наладить хорошие взаимоотношения с невесткой.

Несмотря на такую идиллию, пара все же приняла решение о разводе. Оказалось, что виновником является сын знаменитой актрисы, который после свадьбы не перестал вести свободный образ жизни и изменять жене. Друзья пары рассказали, что изначально отношения у пары были идеальными, они поддерживали друг друга и разделяли интересы, но потом после измен начались ссоры. Вот уже два месяца экс-влюбленные живут не вместе. По словам друзей пары, причиной разлада стало недоверие, многие из них уверены, что Денис еще не готов к серьезным отношениям. Шальных официально пока что не оформил развод, а уже интересуется другими девушками.

Известно, что сын Яковлевой довольно целеустремленный, предпочитает самостоятельность - старается не обращаться к маме за финансовой поддержкой. Сейчас Шальных трудится в одном из московских барбершопов, где делает модные стрижки, в том числе и знаменитостям, а также тратит много сил на продвижение своей музыкальной рок-группы. Сама актриса всегда поддерживает сына и к разводу также отнеслась с пониманием.