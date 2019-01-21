Анна Седокова из-за комплексов обращалась к психологу

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В своём блоге Instagram певица призналась подписчикам, что часто бывает недовольна своей внешностью.

Анну Седокову считают одной из самых красивых и сексуальных артисток в российском шоу-бизнесе. Она обладает хорошими формами, которые не стесняется показывать на публику.

В Instagram у Седоковой периодически выходят посты о красоте, её идеальности и о том что ей безразличны завистники и сплетники. Мама троих детей часто делится откровенными фотографиями, но если комментарии оказываются негативным, то принимает это близко к сердцу.

На днях в социальное сети певица рассказала, что ей часто пишут фанатки и спрашивают как выглядеть так же привлекательно и просят поделиться секретами красоты. Но оказывается, Седокова себя очень красивой не считает, у неё часто появляются сомнения в своей привлекательности, а иногда из-за своих комплексов ей приходится обращаться к психологу.

«В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот» - написала Анна Седокова.