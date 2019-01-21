"Бывает, всё сходится...": Высоцкая поделилась счастьем после венчания с поклонниками

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Местом обряда венчания они избрали Троицкий собор в Псковском кремле. Свидетелями было лишь двое человек, среди которых заметили Никиту Михалкова

Супруги явно желали, чтобы событие осталось в тайне, но не получилось. После этого Высоцкая поделилась в аккаунте с поклонниками своим счастьем после венчания. Фотографии она сопроводила текстом: "Бывает, всё сходится..."

Кончаловский не отказался принять поздравления. В то же время он не стал рассказывать, почему они с супругой приняли решение о венчании именно сейчас. Он назвал это глубоко личным, что он не хочет комментировать.

Отношения Высоцкой и Кончаловского начались в 1996 году. Разница в возрасте составляет 36 лет. Многие не верили в искренность чувств и прочность этого союза.

Однако, через три года у пары родилась девочка Маша. Она сильно пострадала в 2013 году, попав в аварию. До сих пор её состояние остаётся крайне тяжёлым. Со слов Юлии, в нём наблюдается прогресс, хотя и медленный.

Видимо, пара решила, что, пройдя через такие испытания, они уже точно никогда не расстанутся и скрепила свой союз на небесах.

Венчаный супруг считается спутником на всю жизнь. Таинство брака получает Божье благословение. Само по себе оно не предоставляет семейные блага и поблажки. Венчание является аттестатом того, что чувства созрели для того, чтобы принять на себя всю ответственность за собственную лодку любви.