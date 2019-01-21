Дженнифер Энистон впала в депрессию из-за романа Брэда Питта и Шарлиз Терон – СМИ

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Голливудская актриса потеряла малейшую надежду вернуть бывшего супруга, предают инсайдеры.

На днях американские СМИ подловили Дженнифер Энистон, которая, на фоне слухов о романе своего экс-мужа Брэда Питта и Шарлиз Терон, решила порадовать себя походом в спа-салон в Беверли-Хиллз. Окружение актрисы сообщает, что Дженнифер тяжело переживает новые отношения своего бывшего возлюбленного и даже из-за этого впала в депрессию.

Инсайдеры говорят, что глубоко в душе Энистон верила в то, что после развода с Анджелиной Джоли Питт вернётся к ней. Также поклонники отмечают неухоженный вид знаменитости, отсутствие макияжа и грязные волосы, что также говорит о депрессии знаменитости.