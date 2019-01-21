«Суперзвезда с натяжкой»: Светлана Лобода случайно раскрыла секрет своей «идеальной» фигуры

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В сети обратили внимание на высокий вырез платья Лободы во время выступления в Крокус Сити Холле.

Светлана Лобода в последнее время всё чаще обсуждается в социальных сетях и масс-медиа. Не удивительно, ведь популярность экс-солистки «ВИА Гра» за несколько лет существенно возросла. Однако, вместе с тем, всеобщее внимание Лобода к себе привлекает не только своим талантом и умением организовать первоклассное шоу, но и весьма сомнительным эпатажем. В частности, уже больше года поклонники гадают, что связывает украинскую красотку с лидером «Rammstein» Тиллем Линдеманом, и не от него ли «суперзвезда» родила недавно вторую дочь. По приезду в Москву, где у Лободы в начале года было намечено несколько выступлений, она вновь заставила общественность обсуждать свою персону и вновь не из-за собственного творчества. Артистка устроила скандал в Шереметьево из-за того, что её не встретили и не провели, как якобы было ранее оговорено.

И вот Светлана Лобода вновь будоражит общественность. И опять в сети, к сожалению, говорят не о песнях знаменитости. На этот раз Лобода удивила публику своим внешним видом. Многие задумываются, как певица смогла так быстро привести в форму свою фигуру после родов. На всех снимках Светлана выглядит идеально. Артистка любит показать себя в обтягивающих нарядах, но вместе с тем скрывает, что под ними находится на самом деле. На одном из последних концертов Лобода всё же случайно раскрыла секрет своей «идеальной» фигуры. Оказалось, что «суперзвезда» Светлана пока с натяжкой, ведь глубокий вырез её платья на мгновенье продемонстрировал, что певица носит обтягивающее бельё. На это обратил внимание популярный Telegram-канал «Только никому…». Таким образом, общественность узнала, что утончённая талия Светланы Лободы на всех её последних фото лишь фикция, которой команда артистки добилась с помощью ретуши либо же специальной одежды.