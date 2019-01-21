Харатьян становился запойным алкоголиком: Его спасла настоящая любовь

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Алкоголизм и депрессии стали постоянными спутниками жизни актёра в один из её периодов. Не помогали ни кодировки, ни психотерапевты.

Харатьян становился запойным алкоголиком: Его спасла только настоящая любовь. Он встретил актрису Марину Майко, ставшую главной женщиной в его судьбе.

Актёр совершенно откровенно говорит о сложных периодах в своей жизни. На вопросы, почему тот выглядит вечно молодым, Харатьян отвечает, что дело, видимо, в генах.

Он говорит, что до 30 лет мог совершенно не беречь себя. Не спать на протяжении нескольких дней, много пить и курить. После «Гардемаринов» он уже не знал, к чему стремиться, да и собутыльников всегда хватало. Харатьян сказал, что он почувствовал, как становится запойным алкоголиком.

Началась депрессия. Артист часто впадал в полуобморочные состояния. Психотерапевт помог лишь ненадолго. Харатьян вновь потянулся к рюмке. Кодировки также не спасали.

После этого актёр решил сам переоценить то, как живёт, изменить образ жизни и заняться своим здоровьем. В этом ему очень помогла Марина Майко, ставшая настоящей любовью Харатьяна.

Сейчас они вместе больше двадцати лет. А всё могло закончиться трагически. В Евпатории, где проходили съёмки, Харатьян приобрёл первый автомобиль в своей жизни. На нём они с Мариной и решили возвращаться в Москву.

По пути Дмитрий прикурил сигарету. Искры попали на волосы Майко. Актёр, чтобы их потушить на некоторое время отвлёкся от дороги, и их снесло в кювет.

После этого Харатьян прекратил курить за рулём, а потом и вообще бросил.