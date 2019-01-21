«Бог не поверил»: Альбом Баскова «Верую» после «Ибицы» не может спасти певца от смертельной болезни

Сегодня, 08:54

Обещания, данные высшим силам в трудные минуты, когда жизнь висит на волоске, не всегда бывают настолько искренними, чтобы беда была отведена от человека.

Одним из самых ярких примеров, является случай с «золотым голосом России». Альбом Николая Баскова «Верую» после «Ибицы» не может спасти певца от смертельной болезни, так считают даже не самые религиозно настроенные критики. Предыстория довольно банальна, хотя и трагична. Басков с детства страдает хроническим заболеванием почек, что естественно, привело к гипертонии со всеми неприятными последствиями в виде обмороков, а самое страшное – периодическим спазмам гортани, что для певца мирового уровня является приговором. Здесь, кстати, и кроется одна из причин, почему оперный певец, стоявший «на драфте» Большого театра, ушел в попсовую эстраду. Итак, после очередного приступа Басков поклялся, что в случае благополучного выздоровления, запишет альбом под названием «Верую». Николай сдержал слово. В прошлом году был создан цикл «духовной музыки».

Пока поклонницы Николая умилялись религиозностью Баскова, певец совместно с Филиппом Киркоровым успел записать провокационный клип «Ибица». Кроме того, по оценке критиков, «духоподъемный» цикл Баскова удивительно напоминает подобные опусы, создаваемые в честь партии и правительства во времена СССР. То есть, пафоса, хоть отбавляй, но настоящей искренней мольбы к Всевышнему не прослеживается. Получилась очередная попса, в которой нет боли и чувств. Просто Николай, тут нужно отдать ему должное, выполнил свое обещание данное журналистам, находясь в больничной палате после острого приступа перитонита. Но, такие строки, как «Господи, как счастлив я в тебе, ты в моём стремлении быть ближе, рай, блаженство верим на земле, суета становится всё ниже», вызывают у истинно верующего человека, мягко говоря, недоумение. Бог, видимо, не поверил Коле.