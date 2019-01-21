«Только бы муж не узнал!»: Виторган в ответ на измены Собчак стал любовником Нонны Гришаевой - сеть

Сегодня, 06:38

Уставший от измен и расставания с Ксенией Собчак её муж Максим Виторган нашёл своё утешение в лице актрисы Нонны Гришаевой. Пара была замечена вместе у одного из фешенебельных отелей Москвы.

Некогда одна из самых красивых и знаменитых пар России начала разваливаться на глазах у миллионов неравнодушных поклонников ещё в прошлом году.

Ксения Собчак - законная супруга Виторгана, остыла к своему мужу и начала открыто искать себе нового любовника, не стесняясь ни Максима, ни камер журналистов.

Самый бурный роман у Собчак произошел с театральным режиссёром Константином Богомоловым. Их отношения продлились несколько месяцев и за это время пара успела побывать и на совместном отдыхе у моря, а также ходила по ресторанам и ночевала в дорогих гостиницах.

После расставания с Богомоловым телеведущая снова начала искать себе нового мужчину, о чём открыто намекала на своей страничке в Instagram.

А в это время Максим Виторган терпеливо ждал и надеялся на то, что супруга нагуляется, одумается и вернётся к своему любящему мужу. Максим не один раз предпринимал попытки к примирению и даже устраивал романтики, однако все попытки наладить отношения остались тщетными.

Вероятно, Максим устал от одиночества и холодного равнодушного отношения своей жены и пустился во «все тяжкие». Актёр отпустил Ксюшу и начал новую жизнь и новые любовные отношения с актрисой Нонной Гришаевой.

Несколько лет назад в Интернете обсуждалось отношение Виторгана к Гришаевой — тогда Максим весьма сильно был заинтересован Нонной, которая ему сильно понравилась. Однако, тогда актёры не стали связывать себя любовными отношениями, ведь на тот момент у обоих были любящие половинки.

Но вот, Максим остался один - поборов депрессию и оставив попытки к примирению с Собчак, сделал первый шаг к новому роману.

Новую пару уже не один раз замечали вместе в течение января. Причём, местами их встречи были не деловые, а наоборот, непринуждённые места: рестораны, торговые центры, отели, кинотеатры и бары — очевидцы сообщают о том, что видели Виторгана и Гришаеву в этих развлекательных зонах.

Поклонники считают, что Виторган стал любовником Нонны Гришаевой не только из-за измен, но и из-за давней безответной любви.

«А Собчак пускай воет», «Настрадался мужик ему любовь нужна!», «Ксюша ещё локти покусает». «Прикиньте забеременеет», «Только бы муж не узнал!», - поклонники порадовались за Максима и его новую спутницу.