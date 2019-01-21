«Коля, что с тобой?»: На концерт Лободы — Басков пришел с обезображенным лицом — сеть

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Вживленные имплантанты Николая Баскова не прижились под кожей. Новая пластика обезобразила красивого оперного певца до неузнаваемости.

Вчера прошел концерт Светланы Лободы в «Крокус Сити Холл». Звездные гости пришли поддержать коллегу по сцене. Перед публикой предстала Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Любовь Успенская, Катя Лель, Филипп Киркоров и многие другие. Так же не смог пропустить концерт Лободы и золотой голос России — Николай Басков. Он пришел с обезображенным от пластики лицом, чем и напугал своих поклонников.

«Коля, что с тобой?», «ужасно, он уже опух от постоянных пластических операций, а ведь молодой», «Тебе всего 42 года, ты похож на Кена из Америки», «вылитый Майкл Джексон, что ты с собой сделал?!», «никакое сердце не выдержит столько операций», «у тебя глаза заплыли и уже скоро перестанут открываться», - написали пользователи в сети.

Судя по всему, Николай Басков в погоне за красивым лицом, совсем забыл о здоровье. Певец больше не привлекает «слащавой внешностью» своих поклонниц и превратился в обезображенную жертву силикона и ножа, отметили они. Многочисленные операции Николая сделали его не просто неузнаваемым, но и могут помешать дальше его карьере, ведь молодой мужчина — уже получил первые проблемы с речевым аппаратом из-за многочисленных «трансформаций лица».

Еще несколько лет назад, Николая Баскова называли секс-символом нашего времени, а теперь молодой мужчина может лишится всего по своей же глупости. Видимо, ни внимания женщин, ни успеха на вокальном поприще и многомиллионной аудитории и полных концертных залов — больше не будет, убеждены в сети.