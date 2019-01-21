Заложник своего образа: Сергея Бурунова не хотят женщины

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Скучный Бурунов страдает в гордом одиночестве, тем временем как о полковнике Володе мечтает каждая женщина.

Умение правдоподобно вживаться в персонажа фильма - очень ценно для актеров. К сожалению, перевоплощение оказывается настолько умелым, что оказывает большое влияние на дальнейшую жизнь артиста. На данный момент у Сергея не получается избавиться от выбранного однажды амплуа.

Бурунову приходится проживать жизнь чужого человека. Мало кто знает, что актер очень кроткий и застенчивый человек, он даже свою закомплексованность связывает с отсутствием женщин в его жизни. На шоу «вДудь» артист таким образом объяснил свое одиночество. Сергей прославился благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», он сыграл полковника Володю Яковлева. Данный образ настолько приклеился, что стал создавать проблемы актеру.

«Володька, Яковлев, Демон, где твои Петушары?»,- фанаты упорно повесили ярлык на Бурунова и не хотят видеть в нем никого другого.

«У человека есть и другие роли», «Сергей Александрович, не становитесь актером одной роли.»,- просят фолловеры.

В жизни никто не знает Сергея Бурунова, в сети Instagram подписчицы признаются в любви полковнику Яковлеву и хотят быть замеченными таким харизматичным и интересным мужчиной. Самое обидно для артиста, женщины хотят именно Володю, а не Сергея.

«Вы уникальный прекрасный человек, Сергей вы являетесь огромнейшим примером и кумиром, спасибо, что вы есть, спасибо за ваш талант», «Вы ватрушка такая теплая и мягкая, как тесно, а внутри творожная начинка с изюмом».

В жизни Сергей одинок, у него нет детей и любимой женщины.

«Сергей оказался совсем другим человеком, не таким как она ожидала, он не оправдал ее ожиданий, поэтому от него ушла его любимая»,- пишут пользователи. Слишком закомплексованый Сергей не смог удержать любовь всей своей жизни из-за принципов и низкой самооценки. В его жизни присутствовала большая привязанность к маме, которая умерла 8 лет назад что сделала его еще закрытее.

Стать заложником своего образа – такая судьба довольно часто постигает актеров любого калибра. Кто-то пытается вырваться из этого круга, играя разные роли, то трагиков, то героев боевика, но большинство остаются в том качестве, в котором актера наиболее любит публика.