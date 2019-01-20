«Синдром брошенной дочери»: Барановская «вешается» на мужчин из-за нехватки отцовского внимания – психолог

Вчера, 23:59

Детские страхи могли отпечататься на поведении Юлии во взрослой жизни. Именно поэтому, по мнению психолога, сейчас она находится в поиске нового избранника, пресса приписывает ей романы и она готова простить мужа если только он раскается перед ней.

Когда Юлии Барановской было 10 лет, ее родители развелись. Девочка крайне болезненно переживала потерю отца и одно время не могла ему простить уход из семьи. Позже, когда ее мать снова вышла замуж, она смирилась с этой мыслью, но спустя много лет от нее точно также ушел муж. По ее словам, сказанным в одном из интервью, она долгое время пыталась его удержать и даже несмотря на измену, была готова все простить и вернуть ту счастливую и беззаботную жизнь, которая у них была.

После этого Юлии приписывали множество романов, так как за ее личной жизнью очень пристально следили журналисты. Сначала ей в избранники приписали Андрея Чадова, потом после выпуска «Пусть говорят» с ее участием, решили, что она чересчур близко подобралась к Малахову. Когда она стала телеведущей, ей неоднократно приписывали роман с собственный продюсером – Петром Шекшеевым. Множество было мужчин, но самым ярким и самым скандальным оказалось известие о ее возможных отношениях с Максимом Галкиным. Они отрицали свою связь, но пресса строила новые догадки. При этом однажды в своем интервью после развода, телеведущая заявила, что может и сейчас простить Аршавина и вернуться к нему, но только через раскаяние.





Психолог считает, что Барановской движет «синдром брошенной дочери». По его мнению, она старается компенсировать то, чего недополучила в детстве. Таким образом, Барановская «вешается» на мужчин из-за нехватки отцовского внимания, считает специалист. Он уверен, что ее какая-то относительная мягкотелость по отношению к мужчинам объясняется именно тем, что когда-то ее счастливая семья была разрушена и она боялась пережить это снова. А когда Аршавин подарил ей это чувство спустя несколько лет, Юлии было очень сложно с этим справится, как она призналась позже.