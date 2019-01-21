«Все еще любит»: На Барановскую могут нахлынуть чувства к Аршавину после посещения Лондона

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Максим Галкин сейчас полностью посвятил себя семье и детям, а Юлия отправилась в Лондон увидеться с подругами, оставив детей бывшему мужу. Возможно, посещение такого символического для футболиста и телеведущей места приведет к их скорому воссоединению.

Известно, что Юлия Барановская отправилась в столицу Великобритании на День Рождения своей подруги и чтобы увидеться с теми, по кому ужасно скучает в России, согласно ее словам. В своем акаунте в Instagram она поделилась своими чувствами относительно Лондона и сообщила, что очень скучает по людям, который там находятся.

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При этом ранее стало известно, что ее общие с Аршавиным дети остались с футболистом. За несколько лет раздельной жизни он впервые увиделся с детьми. Многие увидели в этом некий подтекст и посчитали, что пара непременно скоро сойдется. Аргументом к этому стало то, что Андрей решил увидеться с детьми и в целом, по мнению фанатов, начал «исправляться».

При этом, они считают, что на Барановскую могут нахлынуть чувства к Аршавину после посещения Лондона, ведь там они прожили важнейший этап своей жизни и он был самым запоминающимся, по словам самой Юлии. Тогда она смогла адаптироваться на новом месте за довольно короткий срок, наладить отношения с возлюбленными коллег Аршавина по «Арсеналу» и завести друзей в туманном Альбионе, что под силу человеку только с волевым и крепким характером. К тому же, сейчас Максим Галкин, ее предполагаемый любовник, согласно новостным сводкам, сейчас старается полностью посвятить себя семье и много времени проводит с детьми и Пугачевой.

Как бы то ни было, поклонники выражают большую надежду в связи с тем, что пара вновь воссоединится, ведь, по их мнению, сама Барановская все еще любит футболиста, и они проживут еще многие годы вместе, так как, по словам самой Юлии, она прожила с Андреем 9 счастливых лет и даже подумать не могла, что они когда-нибудь расстанутся после стольких пережитых событий и троих рожденных ими детей.