«Секс-вампир»: Молодой Галкин не может удовлетворить ненасытную бабушку Пугачёву – сексолог

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Примадонна не может без секса, как она сама призналась, к тому же, это, по всей видимости, способствует ее омоложению, потому она активно пользуется этим способом, чтобы хорошо выглядеть, тем более перед столь грандиозным юбилейным шоу.

В последнее время Алла Пугачева выглядит явно помолодевшей и, по всей видимости, этому способствуют взаимоотношения с более молодым супругом. Сексолог считает, что в отношении Примадонны еще в начале ее взаимоотношений с Максимом Галкиным наступила «золотая осень». Это сексологический термин, который означает период половой жизни, когда пара может более тонко друг друга чувствовать и понимать. В особенности это касается женщин, так как со временем у них не прекращает вырабатываться гормон, отвечающий за сексуальное влечение. А вот у мужчин это происходит очень часто и способствуют этому стрессовые ситуации, долгое отсутствие секса или постоянное напряжение, а еще хуже курение и употребление алкоголя, в частности, пива.

Однако, Примадонне может не хватать внимания только лишь Максима Галкина и потому частые его отъезды могут ознаменовываться «промискуитетом» со стороны Пугачевой. Как бы то ни было, сама Алла Борисовна утверждала, что секс является неотъемлемой частью ее жизни и только при его наличии она может чувствовать себя полноценной и счастливой женщиной.

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«Я люблю секс и жить без него не могу. А когда впервые увидела Максима, прямо искра побежала. Я даже не сразу поняла, что это было. Не любовь, не какой-то особый интерес, а именно искра. Макс сделал первый шаг навстречу. Подошел ко мне, пригласил танцевать. И вот в танце у меня появилось ужасное сексуальное влечение. Я даже не ожидала от себя! Я чувствовала, что Максим — прекрасный любовник. Это мне как раз и надо. И я не была разочарована», - призналась звезда.

Это свидетельствует о том, что Примадонна, по мнению сексолога, «секс-вампир». Это некое неофициальное название людей, которые очень привязаны к тому, чтобы иметь с кем-то физическую близость, а когда их партнер не соответствует их ожиданиям, они тут же его меняют, как и получилось, по всей видимости, когда-то с Киркоровым.

Таким образом, молодой Галкин не может удовлетворить ненасытную бабушку Пугачёву и она, по всей видимости, пытается искать источники омоложения на стороне, ведь совсем скоро ей предстоит тяжелый юбилейный концерт, билеты на который стоят огромных денег, а потому ей обязательно нужно выступить и собственной внешностью и голосом оправдать надежды зрителя, чего, видимо, ей не совсем может обеспечить 42-летний Максим.