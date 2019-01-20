«Уже б детишки пошли»: Батрутдинов намекнул Бузовой, что готов стать её мужем

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Резидент Comedy Club до последнего оттягивал поздравление певицы с Днём рождения.

Поздравление от Тимура Батрутдинова оказалось одним из наиболее противоречивых за весь День рождения Ольги Бузовой. Тогда как девушка публиковала буквально каждое звёздное видеопоздравление на своей странице и принимала подарки от друзей и бывших любовников, вроде Тимофея Майорова, один контакт в её телефонной книге предательски молчал. Им был Батрутдинов, который всё никак не мог решить, что бы особенного сделать в честь 33-летия Бузовой.

Все детали поздравления на данный момент неизвестны, однако публично актёр осмелился только написать для Ольги пост на «её территории» - в соцсети. Но он был настолько пропитан нежностью и вниманием к Ольге, которую коллеги комика привыкли выставлять посмешищем, что поклонники уверены: Тимур Батрутдинов намекает певице о замужестве. Этот вывод можно сделать из содержания текста, которое заключается в выражении готовности Тимура быть покладистым, не привлекающим много внимания и надёжным мужем – как раз тем, которого искала взрывная «батарейка» Бузова. Эту мысль поддержал и Семён Слепаков: «Какая пара. Эх. Уже б детишки пошли…».

Но не все фанаты были позитивно настроены по отношению к намёкам Батрутдинова о желании стать мужем Бузовой. По их мнению, Тимур мог бы сделать более широкий жест и преподнести роскошный подарок девушке, букет цветов или хотя бы поздравить её по телефону. А с такой нерешительностью он рискует навеки остаться лишь её жилеткой. Кстати, певица так и не отреагировала на поздравление своего друга-любовника.