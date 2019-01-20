«Понты и выпендреж»: Юбилейный концерт Пугачевой станет дорогостоящими похоронами Примадонны – критик

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Билеты в Кремлевский зал на весенний концерт легенды отечественной эстрады дорожают быстрее биткоина во времена виртуальной лихорадки. «Вся Москва» в предвкушении главной ярмарки тщеславия сезона.

Стоимость билетов на выступление Аллы Борисовны, растет, как стоимость биткоинов еще год назад, то есть, в геометрической прогрессии. Уже сейчас, за три месяца до события, ставки поднялись со ста до 375 тысяч рублей. Музыкальный критик Сергей Соседов, тонко разбирающийся во всех перипетиях отечественного шоу-бизнеса, с горечью отмечает, что юбилейный концерт Аллы Пугачевой, станет дорогостоящими похоронами великолепной, в прошлом, певицы. Зал, наполненный нуворишами в бриллиантах, золоте и часах за немыслимые деньги, это просто понты и выпендреж, где нет место искусству. Даже если Алла своим прокуренным голосов прохрипит программу, то ей обеспечены обязательные овации, шикарные цветы и крики «Браво». Так положено.

Соседов с горечью вспоминает те времена, когда Пугачева была еще нормальной женщиной с абсолютно адекватными потребностями. Когда она могла подойти к тетушке с цветами и плачущей от счастья, что увидела живьем своего кумира. Теперь Пугачева является призраком или роботом-копилкой для приема денег. Чтобы обеспечить свое бесславное существование, комфорт молодому супругу и чрезмерный достаток детям, которые, как считают различные критики, уже готовы отречься от старой тетеньки, которую называют их мамой.