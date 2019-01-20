Кайли Дженнер пригласила Джастина Бибера на райские острова

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Кайли Дженнер попросила популярного женатого певца провести вместе сказочный отдых.

Звезда реалити-шоу и собственница косметического бренда Кайли Дженнер пригласила Джастина Бибера, а также его законную супругу Хейли Болдуина провести вместе отпуск на райских островах. Данное предложение поступило после того, как певец в своем микроблоге сказал, что Кайли «повезло» отдохнуть на островах Теркс и Кайкос.

Напомним, что у Джастина и Хейли будет вторая свадьба, которая состоится в конце февраля, и, как сообщается, Кайли Дженнер и её бойфренд Трэвис Скотт уже официально получили приглашения.