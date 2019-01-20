Даша Клюкина кардинально сменила имидж

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Дашу Клюкину в финале шоу «Холостяк» летом прошлого года выбрал Егор Крид, но после окончания проекта пара разбежалась.

Дважды участница и победительница «Холостяка» Клюкина всегда позиционировала себя как женственную и изящную девушку. Она ведет You-Tube канал, а также – блог в Instagram. Новогодние праздники она проводила на Сейшелах, до того, в ноябре была в Милане на шопинге, а еще раньше, в сентябре – ездила с подругами в Париж.

Обо всех этих поездках девушка отчитывается в Сети, выкладывая фотографии.

Но сейчас она кардинально сменила имидж. Девушка выложила несколько фотографий, на которых она предстала в одежде стрит-стайла. На ней – кепка с изогнутым козырьком, куртка оверсайз и обрезанные «байкерские» перчатки.

Подписала фотографии Дарья так:

«Жажда ничто - имидж все!»

«Встречают по одежке, провожают не только по уму».

«100 одежек и все без застежек».

Даша Клюкина попросила пользователей Сети предлагать смешные (но со смыслом) подписи к фото.

Несмотря на неожиданную перемену стиля, образ Даши в основном понравился подписчикам. Большинство согласилось, что ей определенно идет такой наряд, выглядит она круто.