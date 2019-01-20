«Виноваты Аршавин и Галкин!»: Барановская лишилась красоты из-за неудачных романов – фанаты

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Телеведущая ужаснула поклонников своим внешним видом.

Юлия Барановская к своим 33-м годах успела родить троих детей и полностью разочароваться в мужчинах. Недавно бывший муж телеведущей Андрей Аршавин впервые за долгое время увиделся со своими детьми, а поклонники стали говорить, что блудный муж может все-таки вернуться к Барановской. Однако чуда не случилось. Более того, ранее в Сети активно обсуждали звёздный роман Юлии и Максима Галкина, но шоумен решил оставить Барановскую и вернулся в семью к Алле Пугачёвой.

«Виноваты Аршавин и Галкин!», - заявили фолловеры Барановской, которые посчитали, что именно из-за известных мужчин телеведущая лишилась своей красоты. Фанаты утверждают, что из-за неудачных романов и постоянных нервов Юлия больше не может похвастаться эффектной внешностью.