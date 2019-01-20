«Модный тренд от Решетовой»: Лена Хромина из «Дома-2» сдула накачанные губы

Сегодня, 19:04

В среде российской богемной тусовки вырисовываются положительные тенденции, касающиеся некогда модных веяний, вызывающих тихое хихиканье, а порой и откровенный издевательский смех безжалостных хейтеров.

Речь идет об «утиных историях», «праздников самых больших пельменей», а также «мертвых варениках». Лена Хромина из «Дома-2» сдула свои накачанные губы. Модный тренд от Анастасии Решетовой, которая первая решилась на столь радикальное возвращение к природному имиджу, судя по всему, начал распространяться по российским просторам. Правда, пока он дойдет до периферии, то несчастные, неулыбающиеся и не познавшие сладость поцелуев, ботоксные девочки, еще долго будут страдать от неразделенной любви. Итак, Хромина, выйдя за периметр «Дома-2», почувствовала себя не медийным персонажем, а женщиной, выйдя замуж за Михаила Александрова, который терпеливо ждал ее возвращения мз похабного периметра.

Стоит ли обращать внимание на то, что «утиные губы» не помогли Хроминой «наладить отношения» с Саймоном Марданшиным, которому вряд ли нравилось даже прикасаться к искусственным образованиям на лице «возлюбленной», которую ему навязали продюсеры шоу. Может быть подружке Тимати Решетовой стоит поставить прижизненный памятник возле косметического салона, чтобы «утиные истории» закончились навсегда.