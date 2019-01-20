«Свадьба в Малаховке»: Малахов использовал доступную Седокову, чтобы насолить Галкину

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Телеведущий продолжает бороться с Первым каналом за рейтинги.

Всего неделю назад на экраны под эгидой Первого канала вышло шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», посвящённое 40-летию творчества Игоря Николаева. Программа обросла сплетнями, а также недовольствами фанатов Николаева, у которого эфирное время постоянно забирала Пугачёва. Тем не менее, обсуждаемость сильно подняла рейтинг программы, которую некоторые зрители даже не надеялись увидеть в новом году.

Спустя несколько дней Андрей Малахов, бывший ведущий Первого канала, анонсирует выход своего шоу «Привет, Андрей!», посвящённого 30-летию творческой деятельности Дмитрия Маликова. Известно, что, в отличие от Николаева, персона Маликова менее интересна СМИ. Но насолить коллеге-конкуренту Малахов всё же решил. Чтобы сделать программу не менее обсуждаемой, он также использовал закадычных друзей, одну из которых намеренно свёл с Маликовым, чтобы втянуть звёзд в скандал.

Дмитрий Маликов упоминал, что Анна Седокова ему интересна как исполнительница. Но к таким же интересным личностям можно добавить минимум половину российского шоу-бизнеса, которая тоже не спешит покупать песни у композитора. Однако только Седокова оказалась настолько доступной, чтобы прийти и впервые познакомиться с композитором, чья слава уже ушла. Обсуждение идей о совместном творчестве Маликова и Седоковой стало пиком программы: оно началось стриптизом и закончилось съёмками фильма «Свадьба в Малаховке».