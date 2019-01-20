Пугачёву заподозрили в изменах – Фанаты не могут найти в Галкине и его сыне ни капли сходства

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Из-за «памяти матки» Пугачёвой её яйцеклетки могли сохранить генетический материал Киркорова. Алла морозила их во время отношений с Филиппом, что может объяснять схожесть её детей с «поп-королём».

Максим Галкин недавно опубликовал в социальных сетях свою очередную фотографию, на которой он был запечатлён с сыном Гарри. При этом, на снимке не было дочери Лизы, что очень нехарактерно для юмориста. Девочка действительно уже давно не появлялась на семейных снимках отца, что вызвало негодование поклонников.

Люди в комментариях не могли понять, куда делась Лиза, и почему она всё реже и реже появляется на фото и видео Галкина. Когда Максим на гастролях, все видео ему присылает Пугачёва. На них в основном запечатлена дочь. Но, когда же юморист дома, то он всё больше уделяет внимание сыну. Как бы то ни было, однако мальчик растёт совершенно непохожим на своих звёздных родителей.

Если Лиза демонстрирует творческие наклонности, то вот Гарри нет. Дошло всё до того, что фанаты не могут найти в Галкин и его сыне ни капли сходства. Мальчик не только не похож на своего папу внешне, но и не отличается тягой к искусству.

Стоит отметить, что различие в Галкине и его детях обсуждается уже не первый раз. При этом, зачастую «настоящее отцовство» приписывается по непонятной причине Филиппу Киркоров. Пугачёву заподозрили в изменах, а затем решили, мол всему виной генетическая память матки, мол её организм сохранил биологический материал предыдущего партнёра со времён совместной жизни. Яйцеклетки Пугачёвой были заморожены во времена отношений с Филиппом, и могли перенять его генетический материал, из-за чего и появляются слухи.

Как бы то ни было, сравнивали поклонники и внешность сыновей Киркорова с Галкиным. Оказалось, что мальчики якобы тоже похожи – «братья», шутили некоторые фанаты. Эти теории высмеивал даже сам Максим, шутя, что отметил своё сходство с Киркоровым.

В любом случае, знаменитости с подобных предположений только смеются, будучи уверенными, что каждый останется при своих настоящих биологических детях.